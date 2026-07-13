Великобритания внесла КСИР в список запрещенных организаций

Великобритания включила Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список запрещенных организаций.

Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на письменное заявление заместителя министра внутренних дел страны Анджелы Игл, направленное в парламент.

Как отмечается, британские власти объяснили это решение тем, что, по их мнению, КСИР причастен к деятельности, направленной на запугивание критиков иранского руководства, проживающих в Соединенном Королевстве.

Помимо этого, в перечень запрещенных организаций была внесена группировка Ashab al-Yamin, также известная как Islamic Movement of the People of the Right Hand. Ранее она взяла на себя ответственность за серию атак на синагоги и еврейские культурные центры в Лондоне.