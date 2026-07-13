AQTA призывает граждан не использовать сомнительные препараты для быстрого похудения - ВИДЕО

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) призывает граждан быть осторожными с продуктами сомнительного происхождения, которые рекламируются в социальных сетях как средства для быстрого похудения.

В ходе проведенных мониторингов в некоторых биологически активных пищевых добавках в форме чая, кофе и капсул, продаваемых через социальные сети, было обнаружено опасное для здоровья и запрещенное к использованию вещество — сибутрамин.

«Поскольку это вещество создает серьезные риски для здоровья, его использование в пищевых продуктах и лекарственных средствах в Азербайджане запрещено.

AQTA отмечает, что большинство продуктов, продаваемых через анонимные страницы в социальных сетях, не проходят государственную регистрацию, а потребителям не предоставляется достоверная информация об их составе.

Агентство рекомендует гражданам использовать только продукты, прошедшие государственную регистрацию, проверять сведения о происхождении и производителе товара, а перед применением любых средств для снижения веса консультироваться с врачом или специалистом.

Здоровое и устойчивое снижение веса возможно только при сбалансированном питании, физической активности и медицинском контроле», — говорится в сообщении.