Участники Шушинского глобального медиафорума - в Ханкенди и Ходжалы - ФОТО

13 июля участники IV Шушинского глобального медиафорума посетили Ханкенди и Ходжалинский район.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в рамках поездки гости сначала посетили Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида и с уважением почтили память жертв трагедии.

Затем участники форума ознакомились со строительными и инфраструктурными работами, проводимыми в Ханкенди. Гости были подробно проинформированы о реализуемых проектах по реконструкции и восстановлению. Представители медиа также посетили созданный в Ханкенди парк Победы, являющийся символом исторической справедливости и Победы.

Затем состоялась поездка в Ходжалинский район.

Отметим, что IV Шушинский глобальный медиафорум имеет важное значение и с точки зрения ознакомления международных журналистов на месте с процессами восстановления и созидания, осуществляемыми в Карабахе.