Caspian International Hospital привлечен к ответственности за грубые нарушения

Министерство здравоохранения провело проверку в ООО "Caspian International Hospital".

Как сообщает Qaynarinfo, по итогам проверки, проведенной Аналитическим экспертным центром Министерства здравоохранения Азербайджана в "Caspian International Hospital", были составлены административные протоколы по статьям 215.1, 221.1 и 221.10 Кодекса об административных проступках, после чего материалы были направлены в суд.

Из материалов дела следует, что во время внеплановой проверки, проведенной Аналитическим экспертным центром, было установлено, что в клинике осуществлялись процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в рамках гинекологической деятельности, не предусмотренной лицензией. Кроме того, были выявлены лекарственные препараты, не прошедшие государственную регистрацию, с истекшим сроком годности, а также хранившиеся с нарушением требований.

Также в ходе проверки было установлено, что медицинское оборудование и аппаратура не соответствовали нормативно-техническим требованиям, учреждение осуществляло виды медицинской деятельности, не указанные в лицензии, а также хранило незарегистрированные, просроченные, частично распакованные препараты и лекарства с нарушенными условиями хранения. Выявленные факты были зафиксированы на фотографиях и приложены к акту проверки.

Проверка проводилась с участием генерального директора учреждения Джабраила Аббасова. В своих объяснениях он заявил, что после предупреждения в клинике были прекращены процедуры, связанные с лечением бесплодия. По его словам, обнаруженные эмбрионы принадлежали пациентам, которые ранее проходили лечение.

В экспертном заключении Аналитического экспертного центра, включенном в материалы дела, отмечается, что выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем ведении медицинской документации по деятельности в сфере вспомогательных репродуктивных технологий. Также было указано, что информация о прекращении деятельности не соответствует наличию документов и эмбрионов, обнаруженных в лаборатории.

Решением суда ООО "Caspian International Hospital" было признано виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных статьями 215.1, 221.1 и 221.10 Кодекса об административных проступках, и оштрафовано на 6 тысяч манатов.