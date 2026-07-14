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Премьер-министр Украины подала в отставку

First News Media00:00 - Сегодня
Премьер-министр Украины подала в отставку

В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко, сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук. Заявление будет рассмотрено в ближайшее время.

"Благодарен Юлии Анатольевне за работу во главе Правительства в чрезвычайно сложный для государства период, за вклад в укрепление экономики, поддержку людей и продвижение нашей страны на пути к Европейскому Союзу", – добавил Стефанчук.

Отставку Свириденко накануне анонсировал Зеленский. Он заявил о перестановках в правительстве и силовых структурах.

Свириденко покинет пост премьера и займется координацией взаимоотношений Украины с одним из ключевых иностранных партнеров. Кто может сменить ее на посту, Зеленский не написал. Президент Украины обосновал свое решение необходимостью кадровых изменений в условиях смены политической стратегии.

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