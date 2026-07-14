Не объект, а субъект: Как Баку переформатирует геополитическую карту Евразии

Классическая теория международных отношений долгое время оперировала упрощенной бинарной системой, разделяя государства на великие державы и все остальные страны, вынужденные маневрировать в фарватере чужих интересов.

Однако глубинная трансформация глобальной архитектуры безопасности и переход к многополярности вывели на авансцену новую категорию игроков - «средние державы». Не обладая статусом ядерных гигантов, такие страны, тем не менее, способны оказывать определяющее влияние на макрорегиональные процессы, демонстрируя абсолютную внешнеполитическую автономию.

Дискуссия о новом статусе Азербайджана вышла на качественно иной уровень в ходе ее обсуждения на Глобальном медиафоруме в Шуше. Выступая перед международными экспертами и журналистами, президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что экспертное сообщество все чаще относит страну к категории «средних держав». При этом глава государства подчеркнул, что в современной политологии пока не выработано единых стандартов для такой классификации, и предложил рассматривать этот статус через призму реального суверенитета.

«На мой взгляд, данный термин означает признание потенциала страны, ее способности отстаивать свои национальные интересы независимо от того, что думают или делают крупные державы, а также готовности задействовать весь свой потенциал, если кто-либо попытается нанести ей ущерб», - сказал президент. В его понимании этот статус не может быть сугубо декларативным - он требует обязательного подкрепления практическими ресурсами. Важнейшим аргументом здесь выступает не номинальная, а реальная сила государства.

Этот концептуальный подход фиксирует важнейший сдвиг: Азербайджан перерос рамки сугубо южнокавказского лидерства и вошел в высшую лигу государств, чья суверенная воля является константой, с которой вынуждены считаться ключевые глобальные игроки.

Формула суверенитета: Независимость от воли великих держав

Первым и наиболее значимым критерием «средней державы» в современных реалиях выступает способность проводить суверенную внешнюю политику, свободную от диктата извне. В условиях, когда многие традиционные европейские государства фактически делегировали свой суверенитет наднациональным структурам, Баку демонстрирует бескомпромиссный приоритет национальных интересов. Эта способность противостоять давлению со стороны мировых центров силы стала визитной карточкой дипломатии Ильхама Алиева. Способность Азербайджана выдерживать жесткое санкционное и политическое давление, координируемое проармянскими лоббистскими кругами в Конгрессе США и европейских столицах, наглядно подтверждает этот тезис. Баку не просто выстоял, но и добился от Вашингтона перехода к формату равноправного стратегического партнерства, что зафиксировано в Декларации о стратегическом партнерстве, подписанной с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в ходе его визита в азербайджанскую столицу.

Достоверным подтверждением масштаба этого суверенитета является председательство Азербайджана в Движении неприсоединения в течение четырех лет. Баку не просто возглавил вторую по величине международную организацию после ООН, объединяющую 120 государств, но и вдохнул в нее новую жизнь в разгар пандемии COVID-19, инициировав созыв Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН и выступив против «вакцинного национализма» развитых стран. Это был классический шаг средней державы, берущей на себя функции глобального координатора.

Обороноспособность, доказанная делом, и стратегия «борьбы на многих фронтах»

Вторым неотъемлемым критерием нового статуса является военная мощь. Для средней державы армия - это не инструмент сдерживания на бумаге, а реальный, высокотехнологичный и мобилизационный инструмент защиты государственности.

В своем выступлении в Шуше азербайджанский лидер выделил этот аспект как ключевое практическое подтверждение состоятельности государства.

«Безусловно, сюда входит и обороноспособность, причем не только та, что демонстрируется на военных парадах, а та, что подтверждается на поле боя», - подчеркнул глава государства, добавив позже, что «еще один критерий – это возможность отбиваться на многих фронтах».

Опыт Второй Карабахской войны 2020 года и последующих локальных антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года вошел в современные военные учебники ведущих армий мира. Азербайджан продемонстрировал уникальную модель ведения войны пятого поколения с массовым применением беспилотной авиации, высокоточного вооружения и сил специального назначения в сложнейших условиях горного рельефа.

Однако стратегическая устойчивость Баку выходит далеко за рамки классического театра военных действий. Способность «отбиваться на многих фронтах», упомянутая президентом, подразумевает в первую очередь готовность государства эффективно противостоять гибридным вызовам современности. Для Азербайджана эти «фронты» давно стали реальностью, ведь стране приходится одновременно отражать скоординированные информационные войны, выдерживать беспрецедентное политическое и дипломатическое давление в международных институтах, а также пресекать попытки внешнего вмешательства во внутренние дела. Демонстрируя способность держать удар в медийной, юридической и политической сферах без ущерба для своего стратегического курса, Баку де-факто подтверждает важнейший критерий «средней державы» - системную жизнеспособность и неуязвимость перед любыми формами асимметричного давления.

Создание собственного развитого военно-промышленного комплекса, который сегодня производит сотни наименований оборонной продукции и активно экспортирует их, позволяет Баку минимизировать зависимость от внешних поставщиков в критические моменты, что также является прерогативой исключительно средних держав.

Проекция влияния за пределы границ: Слово, меняющее баланс

Истинная средняя держава обладает способностью проецировать свое политическое и экономическое влияние далеко за пределы непосредственных географических рубежей. Ее заявления анализируются ведущими мировыми канцеляриями, а внешнеполитические инициативы меняют карту макрорегиональной связности.

«И, конечно, одним из важных факторов, на мой взгляд, является способность влиять – одним лишь словом или заявлением – на события, происходящие за пределами собственных границ. Азербайджан неоднократно демонстрировал такую способность», - отметил Ильхам Алиев.

Географический ареал влияния Баку сегодня простирается от Центральной Азии и Ближнего Востока до Балкан и Африканского континента. Достоверным подтверждением этого влияния служит масштабное энергетическое лидерство страны, выраженное в реализации Южного газового коридора стоимостью более 40 миллиардов долларов.

Сегодня азербайджанский газ является критически важным фактором обеспечения энергетической безопасности Европы, включая Италию, Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Сербию, что фактически позволяет Баку определять контуры европейского энергобаланса. Вместе с тем Азербайджан поставляет свой газ в Сирию, внося тем самым свою лепту в восстановление этой измученной войной ближневосточной страны.

Одновременно с этим инициатива глобальной транспортной связности в лице проекта «Среднего коридора» связывает Китай и Центральную Азию с Европой через азербайджанскую территорию. Активное расширение мощностей Бакинского порта до 25 миллионов тонн и модернизация железной дороги Баку - Тбилиси - Карс превратили республику в незаменимый сухопутный мост Евразии в условиях кризиса традиционных морских путей.

Наконец, влияние Азербайджана выходит на трансконтинентальный уровень через активную деятельность по борьбе с неоколониализмом. Бакинская инициативная группа (БИГ) стала эффективной площадкой для защиты прав народов, сталкивающихся с колониальными практиками в различных частях мира. Хотя наиболее резонансными стали действия группы по разоблачению политики Парижа в Новой Каледонии, Французской Полинезии и на Мартинике, повестка БИГ значительно шире. Организация также активно поднимает вопросы борьбы с колониальным наследием Нидерландов и уделяет внимание защите прав этнических и религиозных меньшинств, включая ситуацию с правами сикхов в Индии. Эта деятельность продемонстрировала способность Азербайджана выступать рупором для угнетенных сообществ и эффективно оппонировать крупнейшим геополитическим игрокам, включая постоянных членов Совбеза ООН, на их «исторических полях влияния».

Ответственность за регион: Архитектура мира на Южном Кавказе

Переход в статус средней державы накладывает на государство также и обязательства перед международным сообществом. Сила измеряется не только способностью побеждать в конфликтах, но и готовностью брать на себя бремя урегулирования и развития макрорегиона.

«Также, считаю, одним из факторов, который может быть отнесен к данному термину («средняя держава» - ред.), является ответственность – ответственность за происходящее внутри страны и в определенной степени ответственность за весь регион. Возможно, команда впоследствии дополнит эти критерии, но полагаю, что все перечисленное может быть применено к Азербайджану, и, вероятно, именно поэтому многие эксперты называют нас средней державой, и, честно говоря, я не возражаю против этого», - сказал Ильхам Алиев.

Эта ответственность наглядно проявляется в том, как Азербайджан выстраивает постконфликтную реальность на Южном Кавказе. После восстановления суверенитета Баку не пошел по пути изоляции или диктата силы, а выступил инициатором масштабной программы реинтеграции региональных коммуникаций. В рамках этого курса Азербайджан оказывает прямую поддержку энергетической стабильности Армении, в одностороннем порядке сняв транзитные ограничения, что обеспечило доставку более 40 тысяч тонн грузов, а также начав прямые поставки нефтепродуктов объемом более 10 тысяч тонн для обеспечения топливной безопасности соседней страны в условиях глобального дефицита энергоресурсов.

Новая геополитическая реальность

Азербайджан представляет собой классический пример успешного становления средней державы. Обладая мощным экономическим фундаментом, диверсифицированной транспортной и энергетической инфраструктурой, боеспособной армией и, главное, суверенной политической волей, Баку уверенно переформатирует геополитический ландшафт на стыке Европы и Азии.

Формальные рамки и старые стереотипы, в которых Азербайджан пытались удержать внешние игроки, больше нежизнеспособны. Сегодняшний Азербайджан - это не объект, а субъект глобальной политики, чьи решения определяют стабильность, безопасность и экономическое развитие, как бы это громко ни звучало, всего евразийского пространства. И готовность Баку нести эту ответственность доказывает, что его новый статус - это не просто аналитическая оценка, а долгосрочная историческая реальность.