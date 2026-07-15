Госдеп США назначил инвестора Соколова руководителем фонда TRIPP

Родившийся в России инвестор в сфере частного капитала из Чикаго Константин Соколов назначен председателем нового предпринимательского фонда Госдепартамента США, который будет контролировать расходование более $200 млн, предназначенных для развития торгового коридора в Центральной Азии.

Средства будут направлены на инвестиции в транспорт, энергетическую инфраструктуру и добычу критически важных полезных ископаемых. Об этом сообщает The Guardian. Госдепартамент подтвердил его назначение.

Соколов является одним из 36 доноров — среди них 21 корпорация и 15 частных лиц и семейных фондов, — которые, по словам президента США Дональда Трампа, пожертвовали более $350 млн на проект строительства «бального зала» Белого дома.

Согласно исследованию организации Public Citizen, две трети корпоративных доноров впоследствии получили госконтракты, а несколько частных доноров были назначены на высокие консультативные или государственные должности. Среди них — магнат в сфере здравоохранения Бенджамин Леон-младший, ставший послом США в Испании после пожертвования на проект «бального зала», а также 80-летний глава нефтяной компании из Оклахомы Гарольд Хэмм, который добился налоговых льгот для своей компании и участвовал в формировании энергетической политики Трампа.

Соколов стал последним донором проекта «бального зала», получившим госдолжность. Размер его пожертвования не раскрывается. Ранее он никогда не занимал государственных постов.

Согласно данным о финансировании избирательных кампаний, во время второго президентского срока Трампа Константин Соколов пожертвовал более $12 млн республиканским кампаниям и политическим организациям, включая $11 млн президентскому комитету Super PAC MAGA Inc. и $443 тыс. Национальному комитету Республиканской партии. Ранее он был скромным донором Барака Обамы, пожертвовав $3600 на его предвыборную кампанию 2008 года.

Соколов отказался от интервью The Guardian и не ответил на вопросы о своем назначении. Белый дом переадресовал все вопросы в Госдепартамент.

Фонд Tripp+ Enterprises, основателем и председателем которого является Соколов, получил свое название от проекта «Путь Трампа» (TRIPP) — коридора, соединяющего Азербайджан с его эксклавом через юг Армении.

Представитель Госдепа заявил, что фонд объемом $201 млн уполномочен предоставлять кредиты, долевые инвестиции и гранты для стимулирования стратегического развития частного сектора в регионах Южного Кавказа и Центральной Азии, включая Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Издание пишет, что во время визита в Ереван в феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал фонд Tripp+ частью «исторической трансформации», которая «откроет совершенно новый мир торговли, транзита и энергетических потоков».

Когда в конце мая госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали соглашение TRIPP в сфере экономики и безопасности, Мирзоян заявил журналистам, что стороны «закладывают основу для такого уровня экономического взаимодействия, который позволит армянам зарабатывать деньги и процветать, а американцам — делать то же самое».

The Guardian отмечает, что пока неясно, смогут ли Соколов или США получить какую-либо выгоду от деятельности фонда и будет ли он получать вознаграждение за свою работу.

Отмечается, что Константин Соколов является крупным акционером крупнейшей телекоммуникационной компании Армении Viva Armenia, занимает руководящие должности в консорциуме Northern Pillar Energy Consortium, который реализует проект подводного кабеля чистой энергетики и оптоволоконной связи между Европой и Африкой, а также является председателем компании Pelagos Data Centres.

Кроме того, Соколов является основателем чикагской инвестиционной компании IJS Investments, специализирующейся на энергетике будущего и телекоммуникациях, а также швейцарской инвестиционной компании Gotthard Investment AG, работающей в сфере финансовых услуг, энергетики и глобальной недвижимости.

По словам представителя Госдепартамента, фонд будет соблюдать все законодательные требования, включая ежегодную отчетность, независимый аудит, а также правила предоставления грантов и предотвращения конфликта интересов.

Соколов работает инвестором более 20 лет, участвуя в международных инфраструктурных и телекоммуникационных проектах. В его биографии также отмечается опыт стратегического консультирования правительств и крупных компаний.

Бывший руководитель USAID отметил, что ранее многие состоятельные политические доноры уже возглавляли американские предпринимательские фонды. В качестве примера приводится основатель фонда прямых инвестиций Майкл Гранов, крупный донор Демократической партии, которого президент Билл Клинтон назначил председателем Албано-американского предпринимательского фонда в 1990-х годах.

В публикации также говорится, что администрация Трампа уже предприняла беспрецедентные шаги по углублению отношений с Арменией после того, как при посредничестве Белого дома в августе прошлого года было «заключено мирное соглашение» (в действительности был парафирован текст мирного договора – ред.) между Арменией и Азербайджаном. США выделили $9 млрд на развитие армянской ядерной энергетики, а также продали правительству Армении американские разведывательные беспилотники на сумму $11 млн, что стало первой поставкой американских военных технологий стране.

Корпорация финансирования развития (Development Finance Corporation), государственное инвестиционное подразделение под руководством инвестора Бена Блэка, также объявила о планах создания компании Tripp Development Company для строительства железнодорожной и другой инфраструктуры вдоль предлагаемого маршрута, который соединит Азербайджан с Нахчываном, а также Армению и Турцию.

Назначение Соколова руководителем фонда Tripp+ рассматривается как очередное свидетельство стремления США содействовать развитию стратегического транспортного коридора, соединяющего Западную Азию с Европой.

С 1989 года США управляли 13 предпринимательскими фондами. После распада Советского Союза Конгресс выделил $300 млн на инвестиции в Венгрии и Польше, а спустя три года разрешил исполнительной власти создавать аналогичные фонды в любой стране Восточной Европы. Фонд Tripp+ был создан именно в рамках этого постсоветского законодательства.

Администрация Трампа также обратилась к Конгрессу с просьбой расширить свои полномоции, чтобы создавать подобные предпринимательские фонды в любой стране мира, что предусмотрено в проекте бюджета на 2027 год.

Кроме того, имеются признаки того, что объем финансирования фонда Константина Соколова будет увеличен. В апреле высокопоставленный сотрудник Госдепартамента по вопросам внешней помощи Джереми Левин сообщил в Совете по международным отношениям, что ведомство уже обеспечило выделение еще $400 млн для фонда Tripp+.

«Я думаю, что это один из пилотных примеров того, как мы пытаемся переориентировать внешнюю помощь, особенно в сфере экономических инвестиций», — заявил Левин.

Источник: News.am