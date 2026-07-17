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Пеллегрини: Я сразу согласился на предложение Ильхама Алиева провести переговоры в Шуше

First News Media11:36 - Сегодня
Пеллегрини: Я сразу согласился на предложение Ильхама Алиева провести переговоры в Шуше

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что сразу согласился на предложение президента Азербайджана Ильхама Алиева провести переговоры в Шуше.

Об этом Пеллегрини заявил в интервью телеканалу AnewZ.

Он отметил, что несмотря на то, что уже несколько раз был в Азербайджане, впервые побывал в Шуше.

"Это мой первый визит в Шушу. Идея (проведения переговоров в Шуше - ред.) принадлежит господину президенту Алиеву, который спросил меня, соглашусь ли я, чтобы церемония официальной встречи и все другие основные мероприятия прошли не в Баку, а на этот раз в Шуше. И, конечно, я сразу согласился, потому что знаю историю этой земли", - сказал он.

Пеллегрини отметил, что он и вся его делегация были впечатлены работами по восстановлению, проводимыми в городе.

"Должен сказать, что вся наша делегация была впечатлена с первой же минуты <...> масштабными инфраструктурными вложениями и тем, что здесь происходит", - сказал президент Словакии.

Напомним, что президент Словакии посетил с официальным визитом Азербайджан 13-15 июля.

Источник: Report

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