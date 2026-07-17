Проходит заседание Кабинета Министров

17 июля в Кабинете Министров проходит заседание, посвященное вопросам проведения очередной переписи населения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступивший на заседании Премьер-министр Али Асадов напомнил, что Президент Ильхам Алиев 7 июля подписал Указ «О проведении в 2029 году переписи населения в Азербайджанской Республике».

Премьер-министр отметил, что согласно Указу, очередная перепись населения по состоянию на 1 октября 2029 года будет проведена с 1 по 31 октября того же года. В Указе Кабинету Министров дан ряд поручений по решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением переписи населения. Сегодняшнее заседание также посвящено вопросам, связанным с исполнением данного Указа.