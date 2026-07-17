Петер Пеллегрини о Баку: Мне нравятся улочки Старого города возле Девичьей Башни

Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал один из своих любимых пешеходных маршрутов в Баку.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу AnewZ.

Он отметил, что ему нравится синергия между историей и современностью в Баку.

"Каждый раз, когда я приезжаю (в Баку - ред.), я вижу что-то новое. Но несмотря на новые здания, вы все еще сохраняете старый город в хорошем состоянии. Когда вы идете от набережной к старой исторической башне (Девичья Башня, - ред.) вы попадаете на исторические маленькие улочки Баку. Мне это очень нравится, и мне нравится эта синергия, что и история хорошо сохранена, и 21-ый век ощущается на улицах", - сказал он.

Пеллегрини также похвалил зрелищность проводимой в Баку Формулы-1, отметив, что старые улицы города добавляют контраста и зрелищности.

"Когда вы наблюдаете за Формулой-1 по телевизору, это такие красивые виды. <...> Так что эта связь между стариной и современностью мне очень нравится, и я вижу прогресс, который наблюдается в Баку из года в год", - заключил он.