Пеллегрини: В ЕС сегодня понимают, что с Азербайджаном надо говорить как с партнером

Словакия готова содействовать укреплению отношений между Европейским союзом и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в интервью телеканалу AnewZ.

Пеллегрини подчеркнул, что Словакия будет рекомендовать коллегам по Евросоюзу не заниматься критикой и поучениями в адрес Азербайджана, а наоборот - помочь увидеть в Баку партнера.

"Словакия уважает своих партнеров. Мы можем стать для Азербайджана неким "адвокатом" среди европейских стран. В позитивном смысле. Там, где нужна поддержка или если будет какое-то решение ЕС, которое каким-то образом связано с Азербайджаном, вы можете рассчитывать на нас", - сказал президент Словакии.

Он отметил, что рад визиту председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баку (в начале июля - ред.), поскольку, по его мнению, это может стать сигналом для Брюсселя о необходимости налаживать отношения с Азербайджаном.

"Теперь, я думаю, большие люди из Брюсселя понимают, что им следует разговаривать, быть партнером Азербайджана. И я думаю, что это будущее наших отношений, и Словакия будет очень полезна в этом процессе", - добавил Пеллегрини.