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В Кабинете Министров обсуждены вопросы, связанные с переписью населения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media15:57 - Сегодня
В Кабинете Министров обсуждены вопросы, связанные с переписью населения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

17 июля в Кабинете Министров под председательством Премьер-министра Али Асадова состоялось расширенное заседание, посвященное вопросам проведения в 2029 году переписи населения в Азербайджане.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на заседании было обсуждено исполнение задач, вытекающих из Указа Президента Ильхама Алиева от 7 июля 2026 года «О проведении переписи населения в Азербайджанской Республике в 2029 году», а также предстоящая работа по подготовке и проведению переписи населения.

Открывая заседание вступительным словом, Премьер-министр А. Асадов подчеркнул важность переписи населения как наиболее полного источника информации о населении для объективной оценки демографических процессов и планирования социально-экономического развития страны. Было отмечено, что очередная перепись населения, которая пройдет в 2029 году, будет иметь особое историческое значение.

«Потому что это будет общереспубликанская перепись населения, которая впервые в истории нашей независимости полностью охватит всю суверенную территорию Азербайджана в результате исторической Победы, одержанной славной Азербайджанской армией в Отечественной войне под мудрым руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, и полного восстановления суверенитета нашей страны», — добавил А. Асадов.

Было сообщено, что в целях обеспечения исполнения Указа Президента Азербайджанской Республики Кабинетом Министров будет утвержден соответствующий План мероприятий, а для координации деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, ведомств, предприятий и организаций в связи с подготовкой и проведением переписи населения под руководством заместителя Премьер-министра будет создана Центральная комиссия по содействию переписи населения.

Было подчеркнуто, что перепись населения, которая будет организована на основе соответствующих требований и рекомендаций Организации Объединенных Наций, а также национальных приоритетов, впервые планируется провести с использованием цифровых технологий, административных и геопространственных данных.

Затем председатель Государственного комитета по статистике Азер Мурсагулов выступил с докладом о работе, которую предстоит выполнить в целях подготовки к переписи населения.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев выступил с докладом о работе, проводимой в направлении интеграции соответствующих данных, содержащихся в информационных ресурсах и системах профильных государственных органов (структур), в базу данных Государственного статистического комитета.

Подводя итоги заседания, Премьер-министр А. Асадов дал соответствующим государственным структурам поручения по своевременному, качественному и организованному выполнению задач, вытекающих из Указа Президента, включая необходимые меры по подготовке и проведению переписи населения.

11:53

17 июля в Кабинете Министров проходит заседание, посвященное вопросам проведения очередной переписи населения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступивший на заседании Премьер-министр Али Асадов напомнил, что Президент Ильхам Алиев 7 июля подписал Указ «О проведении в 2029 году переписи населения в Азербайджанской Республике».

Премьер-министр отметил, что согласно Указу, очередная перепись населения по состоянию на 1 октября 2029 года будет проведена с 1 по 31 октября того же года. В Указе Кабинету Министров дан ряд поручений по решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением переписи населения. Сегодняшнее заседание также посвящено вопросам, связанным с исполнением данного Указа.

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