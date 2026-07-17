В Москве проходят переговоры глав МИД Азербайджана и России - ФОТО
В Москве, в Доме приемов МИД РФ проходят переговоры министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, встреча проходит в рамках официального визита главы МИД Азербайджана в Россию.
Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят текущее состояние и перспективы развития российско-азербайджанских отношений, вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по актуальным аспектам региональной и международной повестки дня.
По итогам переговоров министры проведут совместную пресс-конференцию.
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