В Москве проходят переговоры глав МИД Азербайджана и России - ФОТО

В Москве, в Доме приемов МИД РФ проходят переговоры министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, встреча проходит в рамках официального визита главы МИД Азербайджана в Россию.

Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят текущее состояние и перспективы развития российско-азербайджанских отношений, вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по актуальным аспектам региональной и международной повестки дня.

По итогам переговоров министры проведут совместную пресс-конференцию.