В ВВС Азербайджана проведены учебно-тренировочные полеты - ФОТО

Учебно-тренировочные полеты выполнены в авиационных подразделениях Военно-воздушных сил Азербайджана в соответствии с планом подготовки на 2026 год.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, после приема рапортов о готовности летного состава были проверены теоретические знания пилотов об условиях учебного полета и правилах безопасности. Затем пилоты провели контрольный осмотр авиационных средств.

Согласно плану учебно-тренировочных полетов, на самолетах типа JF-17C (Block-III), Су-25МЛ и L-39 по установленным маршрутам были выполнены задачи по взлету и посадке в дневное время, а также сложные пилотажные и боевые маневры на различных высотах.

В ходе учебно-тренировочных полетов, проводимых с целью повышения боевой подготовки военных пилотов, основное внимание было уделено точному и безопасному выполнению задач в различных тактических условиях, а также совершенствованию возможностей эффективного боевого применения авиационных средств.

В ходе полетов военные пилоты продемонстрировали высокий профессионализм.