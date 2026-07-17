Лавров: Москва и Баку движутся к полному раскрытию потенциала союзнического взаимодействия

Россия и Азербайджан движутся к полному раскрытию потенциала о союзническом взаимодействии, подписанного в феврале 2022 года.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым на встрече в расширенном составе в пятницу в Москве.

"Рады возможности продолжить наш диалог на уровне руководителей Министерство иностранных дел. Он подкрепляет регулярные контакты между президентами двух стран и по линии правительств, министерств ведомств, парламентов. Все это демонстрирует то, что, несмотря на периодически возникающие те или иные сложности, они в жизни неизбежны, мы движемся к полному раскрытию потенциала московской декларации о союзническом взаимодействии, которую подписали 22 февраля 2022 года", - сказал Лавров.

По его словам, в текущем году стороны урегулировали все вопросы, связанные с общей трагедией (крушением самолета AZAL - ред.).

"Сегодня мы обсудим текущее состояние, перспективы нашего сотрудничества и в экономической сфере. Совсем недавно, в апреле, состоялось 24-ое заседание межправительственной комиссии. Безусловно, поговорим о ситуации на Южном Кавказе. Обратили внимание на возрастание интереса к платформе регионального сотрудничества "3+3". Так что рассчитываю сегодня на продуктивные переговоры", - отметил он.

Лавров подчеркнул, что гуманитарная сфера традиционно является важным элементом двусторонних отношений между Азербайджаном и Российской Федерацией.

"Готовы обсудить весь комплекс вопросов региональной и международной повестки, представляющей взаимный интерес, включая и наши контакты и сотрудничество на международных платформах", - добавил глава МИД РФ.