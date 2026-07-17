Джейхун Байрамов: Азербайджан и РФ сформировали позитивный тренд в экономике

Азербайджан и РФ, несмотря на все сложности, существующие в мировой экономике, сформировали позитивный тренд в экономике.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в расширенном составе в пятницу в Москве.

"Я уверен, что сегодня мы сможем пройтись подробно и по торгово-экономическому блоку, важным элементом которого является и регулярные контакты Межправительственной комиссии, 24-ое заседание которого состоялось в апреле текущего года. В этом контексте мы считаем, что несмотря на все те сложности, которые существуют в мировой экономике, в целом тренд между нашими странами позитивный. И сегодня, наверное, более подробно остановимся на цифрах и показателях 2025 года, а также по тем направлениям, которые намечены на ближайшую перспективу", - сказал Байрамов.

По его словам, гуманитарная сфера является традиционно важным элементом двухсторонних отношений между Азербайджаном и Российской Федерацией.

"Естественно, будем готовы обсудить весь комплекс вопросов региональной и международной повестки, представляющие взаимный интерес, включая и наши контакты и сотрудничество на международных платформах", - добавил глава МИД Азербайджана.⁩