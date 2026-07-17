Между МИДами Азербайджана и РФ подписан План консультаций на 2026–2027 годы - ФОТО

Двусторонняя повестка дня Баку и Москвы, включая сотрудничество в политической, экономической, торговой, транспортной и гуманитарной сферах, а также вопросы региональной и международной безопасности обсуждены на встрече министров иностранных дел Азербайджана и России Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова.

Как сообщается на странице азербайджанского МИД в социальной сети Х, министры рассмотрели ход реализации соглашений, достигнутых между двумя странами. Дискуссии были сосредоточены на текущем состоянии и перспективах экономического и торгового сотрудничества, в том числе на деятельности Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и роли Азербайджано-Российского делового совета.

Было подчеркнуто, что развитие транспортного сообщения и региональных транспортных проектов служит укреплению экономической устойчивости не только государств-участников, но и региона в целом.

Министры также отметили важность развития сотрудничества в рамках Международного транспортного коридора «Север-Юг», расширения мультимодальных перевозок и повышения эффективности логистических маршрутов.

В ходе встречи внимание было уделено сотрудничеству в гуманитарной сфере, развитию связей в области культуры, образования, науки и спорта, а также продвижению контактов между людьми, академических и молодежных обменов.

Внимание было обращено на экологическую ситуацию в Каспийском море, включая проблемы, связанные с падением уровня воды, и важность сотрудничества в этой связи.

Министры также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Касаясь ситуации на Южном Кавказе, министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что новые реалии, сложившиеся в регионе после 44-дневной Отечественной войны, основаны на принципах международного права, в частности, на государственном суверенитете, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ.

Было отмечено, что приверженность Азербайджана мирной повестке дня, его конструктивные инициативы и шаги, предпринятые в направлении укрепления доверия, внесли весомый вклад в продвижение процесса нормализации.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке, российско-украинского конфликта и других вопросов региональной и международной безопасности. Была подчеркнута важность дипломатического диалога и уважения норм и принципов международного права для обеспечения мира и стабильности.

В рамках визита министры подписали План консультаций на 2026–2027 годы между МИДами Азербайджана и РФ.