Лавров: Россия видит потенциал регионального сотрудничества «3 + 3»

Формат «3 + 3» (Азербайджан, Армения, Грузия и Россия, Иран, Турция) по Южному Кавказу обладает достаточным потенциалом для развития регионального сотрудничества на фоне действий Запада.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Мы затронули проблематику попыток стран коллективного Запада использовать Южный Кавказ в качестве арены геополитического противостояния. В этом контексте видим существенный потенциал регионального сотрудничества платформы «3 + 3», которая объединяет три страны Южного Кавказа - Азербайджан, Армению, Грузию и их соседей - Россию, Иран и Турцию», - сказал министр.

Он охарактеризовал прошедшие переговоры с Байрамовым как полезные, содержательные и доверительные. Стороны констатировали поступательное развитие отношений между двумя странами.

«Мы провели полезные, содержательные, доверительные переговоры с Джейхуном Азизовичем Байрамовым, министром иностранных дел Азербайджанской Республики. Констатировали поступательное развитие наших отношений в духе дружбы, добрососедства, декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана президентами [РФ и Азербайджана Владимиром] Путиным и [Ильхамом] Алиевым в Москве 22 февраля 2022 года», - отметил Лавров.

Глава МИД РФ также добавил, что российская и азербайджанская стороны отметили «регулярный диалог между Москвой и Баку на высшем уровне».

Источник: ТАСС