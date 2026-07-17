Джейхун Байрамов назвал переговоры с Лавровым продуктивными

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал состоявшиеся в Москве переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым обстоятельными и продуктивными.

«Сегодня с Сергеем Викторовичем у нас состоялись очень обстоятельные и продуктивные деловые переговоры, где мы смогли пройтись по всему комплексу мероприятий», - сказал Байрамов на совместной пресс-конференции по итогам переговоров. «Также обратили внимание на выполнение существующих договоренностей, которые были обговорены на высшем уровне, <...> и на перспективы взаимодействия по ряду новых направлений», - сказал он.

По словам Байрамова, в ходе переговоров стороны обратили внимание на позитивный характер торгово-экономического взаимодействия двух государств. «Отдельно был затронут вопрос торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, - добавил Байрамов. - И, несмотря на сложности, с которыми сталкивается мировая экономика, с удовлетворением было отмечено, что данный трек в наших отношениях носит позитивный характер».

Источник: ТАСС