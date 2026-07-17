Глава МИД Азербайджана: мир между Баку и Ереваном де-факто существует

Между Азербайджаном и Арменией фактически существует мир.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Сегодня с уверенностью можно сказать, что мир между Баку и Ереваном де-факто существует. Мирные инициативы азербайджанской стороны серьезно ускорили и внесли вклад в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - отметил министр.

Источник: ТАСС