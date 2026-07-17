Лавров убежден в скором достижении прогресса в реализации проекта Север - Юг

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил убежденность в скором достижении прогресса на пути реализации проекта международного транспортного коридора Север - Юг.

«Положение дел в нашем трехстороннем проекте (Север - ЮГ) вызывает оптимизм, потому что недавно нам иранские коллеги сообщили, что они завершили землеотвод на участке Решт - Астара, отсутствие которого не позволяло начать соответствующие работы. И чуть раньше в этом месяце встречались руководители трех железных дорог - России, Азербайджана и Ирана. Они обсуждали как раз практические вопросы, как теперь в условиях наличия уже землеотвода начинать практическую работу. Так что, я думаю, прогресс мы увидим. Интерес есть со всех трех сторон», - подчеркнул глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Источник: ТАСС