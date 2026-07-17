Байрамов: Баку и Москва полностью нормализовали весь спектр двухсторонних отношений

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку и Москва прошли сложный этап и полностью нормализовали весь спектр двухсторонних отношений.

"Мы сталкивались в нашем недавнем прошлом со сложностями в наших двухсторонних отношениях <…> Мы с чувством удовлетворения хотим отметить, что мы смогли, наши два государства, перевернуть данный непростой этап в наших отношениях и полностью нормализовать весь спектр российско-азербайджанских отношений", - сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Он указал на очень крепкие связи между народами двух.

"Отношения между нашими странами носят характер союзнического взаимодействия, и существуют очень крепкие, плотные связи между народами наших стран, которые в свою очередь являются основой для межгосударственных отношений", - сказал глава азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Источник: ТАСС