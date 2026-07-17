Лавров: контакты СМИ РФ и Азербайджана должны помочь объективно освещать отношения

Прямые контакты представителей СМИ России и Азербайджана должны помочь в объективном освещении отношений двух стран, рассчитывает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы заинтересованы в том, чтобы прямые контакты между представителями СМИ помогали снимать определенные недоразумения и обеспечивать более объективное освещение наших отношений», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. «Желающих эти отношения показывать не совсем в приглядном свете пока еще, к сожалению, хватает с обеих сторон», - констатировал Лавров.

Российский министр сообщил, что Москва и Баку достигли «важной договоренности - уделять больше внимания медийному освещению отношений во всех областях между странами». «Будут проведены специальные контакты по линии информационных структур министерства иностранных дел и по другим каналам», - уточнил Лавров.

Источник: ТАСС