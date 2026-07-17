Глава МИД Азербайджана: Формат «3+3» остается востребованным

Формат «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия и Россия, Иран, Турция) востребован, и страны-участницы должны обсуждать весь комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в расширенном составе в пятницу в Москве.

«В 2021 году в контексте ситуации на Южном Кавказе мы имели иную ситуацию, иную динамику. Сегодня ситуация кардинально меняется. Три заседания до сих пор прошли в Москве, Тегеране, Стамбуле. Последняя встреча состоялась в 2024 году. Наша позиция заключается в том, что в 2024 году по итогам третьего заседания азербайджанская сторона предложила провести следующую встречу в Азербайджане. Мы считаем, что данный формат, он востребован, он важен, но страны-участницы должны обсуждать весь комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес для наших стран», - отметил Джейхун Байрамов.

В свою очередь, Сергей Лавров отметил, что стороны подтвердили важность многостороннего взаимодействия в рамках данного формата.

«Мы приветствовали тот факт, что на полях Петербурга, международного экономического форума, 5 июня этого года прошла встреча экспертов государств формата 3+3, участвовали все шесть стран. Рассчитываем, что в ближайшее время наши азербайджанские и армянские коллеги договорятся по графику следующих министерских заседаний, и мы определимся, где оно состоится - в Баку или в Ереване», - отметил Лавров.

Источник: Report