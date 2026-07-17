Джейхун Байрамов: Баку призывает к мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной
Азербайджан сохраняет глубокую обеспокоенность вооруженным конфликтом между Россией и Украиной.
Об этом заявил Байрамов на совместной пресс-конференции с Лавровым по итогам двусторонних переговоров в пятницу в Москве.
«Сохраняем глубокую обеспокоенность вооруженным конфликтом между Россией и Украиной. Он приводит к человеческим страданиям и оказывает существенно негативное влияние на стабильность в более широком регионе», - сказал Байрамов.
Он добавил, что Азербайджан последовательно подтверждает приверженность принципам и нормам международного права, призывает к снижению напряженности и мирному урегулированию конфликта.
Источник: Report
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