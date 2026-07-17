Джейхун Байрамов: Баку призывает к мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной

Азербайджан сохраняет глубокую обеспокоенность вооруженным конфликтом между Россией и Украиной.

Об этом заявил Байрамов на совместной пресс-конференции с Лавровым по итогам двусторонних переговоров в пятницу в Москве.

«Сохраняем глубокую обеспокоенность вооруженным конфликтом между Россией и Украиной. Он приводит к человеческим страданиям и оказывает существенно негативное влияние на стабильность в более широком регионе», - сказал Байрамов.

Он добавил, что Азербайджан последовательно подтверждает приверженность принципам и нормам международного права, призывает к снижению напряженности и мирному урегулированию конфликта.

Источник: Report