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Курьер доставки стал лауреатом одной из главных литературных премий Китая

Джамиля Суджадинова11:00 - Сегодня
Курьер доставки стал лауреатом одной из главных литературных премий Китая

Китайский курьер по доставке еды Ван Цзибин стал лауреатом Литературной премии имени Лу Синя — одной из наиболее престижных наград в области литературы в Китае.

Признание писателю принес сборник произведений Low Flight, основанный на личном опыте работы в сфере доставки и повседневной жизни курьеров.

В книгу вошли стихи, многие из которых, по словам автора, были написаны в короткие перерывы между заказами прямо на клочках бумаги. В своих произведениях Ван Цзибин рассказывает о тяжелом труде, нестабильности занятости и повседневных испытаниях, с которыми сталкиваются работники платформенной экономики.

56-летний писатель начал работать курьером в 2019 году. Еще до получения престижной награды он приобрел популярность в китайских социальных сетях, где публиковал стихи и эссе, посвященные жизни обычных людей.

Он родился в провинции Цзянсу и был вынужден оставить школу еще в подростковом возрасте из-за финансовых трудностей семьи. До работы курьером он успел сменить множество профессий, работая строителем, сборщиком мусора и уличным торговцем.

Несмотря на тяжелые условия труда, Ван не оставил своего увлечения литературой. На протяжении последних десяти лет он регулярно публиковал собственные произведения, постепенно завоевывая внимание читателей.

Литературная премия имени Лу Синя названа в честь писателя, которого считают основоположником современной китайской литературы. Размер денежного вознаграждения лауреатов официально не раскрывается, однако ранее, по данным открытых источников, он составлял около 100 тысяч юаней (25 тысяч манат).

Победа Ван Цзибина по-настоящему особенна, когда все больше представителей рабочих профессий становятся заметными фигурами в китайской литературе, рассказывая о жизни людей труда и реалиях современной экономики через собственные произведения.

Источник: BBC

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