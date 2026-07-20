Ирландия создаст публичный реестр лиц, осужденных за домашнее насилие

Ирландский парламент принял закон о создании первого в истории страны публичного реестра лиц, осужденных за тяжкие преступления, связанные с домашним насилием.

Инициатива, получившая название «Закон Дженни» (Jennie's Law), призвана помочь людям заранее узнавать о насильственном прошлом потенциального партнера и тем самым снизить риски повторных преступлений.

Законопроект стал результатом многолетней общественной кампании, которую вела семья Дженнифер Пул — 24-летней матери двоих детей, погибшей в 2021 году от рук своего бывшего партнера. После трагедии выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за насилие в отношении предыдущей партнерши, однако Дженнифер не знала о его криминальном прошлом.

Согласно новому закону, в открытом онлайн-реестре будут публиковаться сведения о лицах, осужденных за наиболее тяжкие преступления, связанные с домашним и гендерным насилием. В перечень вошли изнасилование, сексуальное насилие, удушение без смертельного исхода, сталкинг, принудительный контроль, а также распространение интимных изображений без согласия потерпевшего.

При этом публикация данных не будет происходить автоматически. Окончательное решение в каждом конкретном случае будет принимать суд, учитывая обстоятельства дела. Кроме того, размещение имени осужденного возможно только при согласии потерпевшей стороны.

В реестре будут указываться имя осужденного, информация о совершенном преступлении, вынесенном приговоре и назначенном наказании. Доступ к этим данным будет обеспечен через официальный сайт Судебной службы Ирландии. Закон также предусматривает возможность удаления информации из реестра, однако обратиться с соответствующим ходатайством осужденный сможет не ранее чем через три года после вынесения обвинительного приговора.

Принятие закона происходит на фоне сохраняющейся проблемы домашнего насилия. По данным ирландских благотворительных организаций, с насилием со стороны партнера сталкивалась каждая третья женщина в стране, что соответствует среднемировым показателям. При этом наиболее высокий риск гендерного насилия, как отмечают специалисты, исходит именно от нынешних или бывших партнеров, а не от незнакомых людей.

Кроме того, согласно данным структуры ООН-женщины, в 2024 году во всем мире были преднамеренно убиты около 83 тысяч женщин и девочек. Почти 50 тысяч таких преступлений, или около 60%, были совершены интимными партнерами или членами семьи. По оценкам организации, в среднем ежедневно жертвами подобных преступлений становятся 137 женщин и девочек — примерно одна каждые десять минут.

Источник: CNN