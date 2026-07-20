 Ирландия создаст публичный реестр лиц, осужденных за домашнее насилие | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Ирландия создаст публичный реестр лиц, осужденных за домашнее насилие

Джамиля Суджадинова12:42 - Сегодня
Ирландия создаст публичный реестр лиц, осужденных за домашнее насилие

Ирландский парламент принял закон о создании первого в истории страны публичного реестра лиц, осужденных за тяжкие преступления, связанные с домашним насилием.

Инициатива, получившая название «Закон Дженни» (Jennie's Law), призвана помочь людям заранее узнавать о насильственном прошлом потенциального партнера и тем самым снизить риски повторных преступлений.

Законопроект стал результатом многолетней общественной кампании, которую вела семья Дженнифер Пул — 24-летней матери двоих детей, погибшей в 2021 году от рук своего бывшего партнера. После трагедии выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за насилие в отношении предыдущей партнерши, однако Дженнифер не знала о его криминальном прошлом.

Согласно новому закону, в открытом онлайн-реестре будут публиковаться сведения о лицах, осужденных за наиболее тяжкие преступления, связанные с домашним и гендерным насилием. В перечень вошли изнасилование, сексуальное насилие, удушение без смертельного исхода, сталкинг, принудительный контроль, а также распространение интимных изображений без согласия потерпевшего.

При этом публикация данных не будет происходить автоматически. Окончательное решение в каждом конкретном случае будет принимать суд, учитывая обстоятельства дела. Кроме того, размещение имени осужденного возможно только при согласии потерпевшей стороны.

В реестре будут указываться имя осужденного, информация о совершенном преступлении, вынесенном приговоре и назначенном наказании. Доступ к этим данным будет обеспечен через официальный сайт Судебной службы Ирландии. Закон также предусматривает возможность удаления информации из реестра, однако обратиться с соответствующим ходатайством осужденный сможет не ранее чем через три года после вынесения обвинительного приговора.

Принятие закона происходит на фоне сохраняющейся проблемы домашнего насилия. По данным ирландских благотворительных организаций, с насилием со стороны партнера сталкивалась каждая третья женщина в стране, что соответствует среднемировым показателям. При этом наиболее высокий риск гендерного насилия, как отмечают специалисты, исходит именно от нынешних или бывших партнеров, а не от незнакомых людей.

Кроме того, согласно данным структуры ООН-женщины, в 2024 году во всем мире были преднамеренно убиты около 83 тысяч женщин и девочек. Почти 50 тысяч таких преступлений, или около 60%, были совершены интимными партнерами или членами семьи. По оценкам организации, в среднем ежедневно жертвами подобных преступлений становятся 137 женщин и девочек — примерно одна каждые десять минут.

Источник: CNN

Поделиться:
173

Актуально

Общество

Что известно о фактической погоде в Азербайджане?

Общество

На маршруте Баку - Нахчыван - Баку внедрён новый цифровой сервис регистрации ...

Общество

Сухогруз с азербайджанскими моряками атакован в Черном море - ВИДЕО

Общество

В части Баку и Астаринского района отключат свет: адреса и график

Общество

«Одиссея» Кристофера Нолана установила рекорд на старте мирового проката - ВИДЕО

В отношении напавшего на женщину в зоомагазине мужчины возбуждено уголовное дело - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Ирландия создаст публичный реестр лиц, осужденных за домашнее насилие

В Баку мужчина обманул 18 человек, обещая дешевые авто и билеты на отдых - ВИДЕО

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Lufthansa допустила провокацию против Азербайджана - ФОТО

Под натиском критики удален скандальный рекламный ролик с Талехом Юзбековым - ВИДЕО

Болезнь оказалась сильнее: ушла из жизни верившая в выздоровление Хадиджа Рагимова

В Баку и на Абшероне ожидаются кратковременные дожди и ночные грозы

Последние новости

«Рано или поздно каждый возвращается к своим корням»: как Шейла Агазаде помогает сохранить родной язык в России – ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 13:17

Венгрия намерена сохранить экономические соглашения с Россией

Сегодня, 13:12

Ереван рассматривает вопрос о выдаче Штатам арестованного в Армении россиянина

Сегодня, 13:05

«Одиссея» Кристофера Нолана установила рекорд на старте мирового проката - ВИДЕО

Сегодня, 13:02

В отношении напавшего на женщину в зоомагазине мужчины возбуждено уголовное дело - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:57

Президент Аргентины объявил о выходном в стране после поражения в финале ЧМ

Сегодня, 12:50

Ирландия создаст публичный реестр лиц, осужденных за домашнее насилие

Сегодня, 12:42

В Греции закрыли турецкие начальные школы. Как отреагировала Анкара?

Сегодня, 12:30

В Баку мужчина обманул 18 человек, обещая дешевые авто и билеты на отдых - ВИДЕО

Сегодня, 12:28

После скандального видео, мужа певицы Хатиры Ислам вызвали в полицию и оштрафовали - ВИДЕО

Сегодня, 12:22

В Тегеране предупредили США о «теплом приеме» при наземной операции

Сегодня, 12:18

Эрдоган поздравил сборную Испании с победой на ЧМ по футболу

Сегодня, 12:10

Делегация Азербайджана завершила работу на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам устойчивого градостроительства - ФОТО

Сегодня, 12:00

Иран получил от посредников «некоторые предложения» по разрядке ситуации

Сегодня, 11:55

Трамп заявил, что будет добиваться от Канады компенсации за лесные пожары

Сегодня, 11:50

В Испании в ходе празднования победы на ЧМ погиб подросток

Сегодня, 11:45

В Армении выявлены новые факты подкупа избирателей партией Карапетяна

Сегодня, 11:35

На маршруте Баку - Нахчыван - Баку внедрён новый цифровой сервис регистрации пассажиров

Сегодня, 11:32

В номере столичного отеля найден мертвым 40-летний мужчина

Сегодня, 11:26

В Губе изъято 7 килограммов марихуаны

Сегодня, 11:23
Все новости
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Представьте, что пешеходный путь, соединяющий крупный поселок с железнодорожной станцией, находится в абсолютно непригодном состоянии. К сожалению, именно такую плачевную картину16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00