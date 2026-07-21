Продолжаются фитосанитарные мероприятия по борьбе с коричнево-мраморным клопом - ФОТО

В целях предотвращения распространения коричнево-мраморного клопа на территории страны продолжаются фитосанитарные мероприятия.

В соответствии с Планом мероприятий по защите растений от коричнево-мраморного клопа сотрудники Гянджа-Дашкесанского регионального подразделения Агентства продовольственной безопасности Азербайджана провели мониторинги в городе Гянджа, а также в селах Зазалы и Чобанабдаллы Самухского района, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

В плодовых садах и парках были проведены фитосанитарные обследования, а также установлены феромонные ловушки.

Кроме того, жителям была предоставлена подробная информация о путях распространения вредителя и методах борьбы с ним, а также розданы информационно-просветительские печатные материалы.