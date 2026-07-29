Скандал вокруг Джареда Лето: десять женщин обвинили музыканта в многолетних домогательствах

Обладатель премии «Оскар», фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето оказался в центре масштабного скандала после того, как анонсировали документальный проект «Джаред Лето: Темная тайна Голливуда».

В основу ленты легли интервью с десятью женщинами, обвинившими артиста в деструктивном поведении и домогательствах, причем часть предполагаемых инцидентов относится ко времени, когда потерпевшие являлись несовершеннолетними.

Девять из героинь фильма впервые открыто рассказали о пережитом опыте. Согласно материалам расследования, описываемые эпизоды датируются периодом с 2002 по 2016 год, когда музыканту было от 30 до 40 лет. В настоящее время Лето исполнилось 54 года.

Одна из участниц расследования заявила, что в возрасте 17 лет подверглась домогательствам в ванной комнате мотеля. Другая собеседница поделилась воспоминаниями о том, как в 19 лет оказалась в запертом гостиничном номере в компании голливудской звезды, которая якобы открыто угрожала ей.

Третья пострадавшая рассказала о сексуальном контакте с актером в Калифорнии, когда ей также было 17 лет — в этом штате возраст согласия наступает в 18 лет, однако сам артист, по ее словам, проигнорировал этот юридический факт, легкомысленно отмахнувшись от обсуждения темы.

Четвертая женщина описала систематическое психологическое давление со стороны знаменитого, который пользовался своим звездным статусом. По его утверждениям, в 16-летнем возрасте она регулярно получала от Лето телефонные звонки откровенно сексуального характера, причем как минимум в одном из таких разговоров музыкант настойчиво предлагал ей интимную близность.

Отдельный инцидент, озвученный в расследовании, касается несовершеннолетней, которой на момент происшествия исполнилось 14 лет. По ее словам, после того как Лето отпустил вульгарный комментарий по поводу ее внешности во время автограф-сессии, он отдал распоряжение охране провести несовершеннолетнюю за кулисы музыкального фестиваля. Когда мать девочки попыталась разрешить конфликт и подошла к музыканту, тот, согласно свидетельству, повторил свои оскорбительные слова в ее адрес.

Представители медиа отмечают, что претензии к образу жизни и поведению звезды звучали на протяжении многих лет. Так, в открытых источниках в разные годы фиксировалось свыше 120 аналогичных обвинений и свидетельств со стороны женщин, заявлявших о неподобающем отношении со стороны исполнителя.

На фоне готовящейся премьеры документального фильма внимание к прошлому актера в очередной раз обострилось, однако на данный момент официальных комментариев от самого Джареда Лето или его представителей в связи с новыми обвинениями не поступало.

Источник: BBC