Венгрия заблокировала переговоры по двум пунктам о вступлении Украины в ЕС

Венгрия в ходе технических консультаций заблокировала начало переговоров по двум пунктам о вступлении Украины в ЕС, которые касаются экономических и социальных вопросов.

Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным газеты, Будапешт отложил открытие второго и третьего кластеров, которые касаются интеграции в единый рынок и расширения экономической и социальной политики. Отмечается, что в сложившейся ситуации чиновники ЕС считают, что для сохранения поддержки Венгрии потребуется «политическое воздействие» на нее.

Помимо этого, Будапешт выступает против ускоренного принятия Украины в сообщество. По словам неназванного представителя Венгрии, Киев «не должен получать более благоприятное отношение», чем кандидаты Западных Балкан, которые годами пытаются выполнить требования ЕС.

Процесс переговоров о вступлении в ЕС разбит на 33 раздела (главы), которые, в свою очередь, неравномерно объединены в шесть кластеров. Начало переговоров не задает никаких временных рамок и не дает гарантий приема в ЕС.

Источник: ТАСС