В Азербайджане цифровизированы 27 услуг в сфере миграции

«В Азербайджане 27 услуг, оказываемых в сфере миграции, уже переведены в электронный формат».

Как сообщает 1news.az, об этом на презентации на тему «Миграционное управление, услуги и миграционные тенденции в Азербайджане» заявила ответственный сотрудник Государственной миграционной службы Айгюль Аббасзаде.

Она отметила, что количество электронных услуг, предоставляемых гражданам Государственной миграционной службой, увеличилось и достигло 27.

А. Аббасзаде также добавила, что из 22 услуг в сфере миграции, оказываемых в центрах «ASAN xidmət», 16 предоставляются гражданам на бесплатной основе.