В Армении задержан член «Дашнакцутюн»
Задержан член АРФ "Дашнакцутюн", общественный деятель Ара Нахшкарян.
Об этом сообщает Sputnik Армения.
Сейчас Нахшкарян находится в Антикоррупционном комитете.
Его задержали в рамках уголовного дела о даче и получении предвыборной взятки.
Ранее Антикоррупционный комитет утверждал, что раскрыл новую схему подкупа избирателей, в которую был вовлечен один из кандидатов в депутаты от оппозиционного блока "Армения".
Комитет опубликовал аудиозаписи, на которых к одному из собеседников обращаются по фамилии Нахшкарян.
Отметим, что Ара Нахшкарян – глава гюмрийского офиса Армянского образовательного и культурного союза, он был кандидатом в депутаты от блока "Армения".
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