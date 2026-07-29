В Армении задержан член «Дашнакцутюн»

Задержан член АРФ "Дашнакцутюн", общественный деятель Ара Нахшкарян.

Об этом сообщает Sputnik Армения.

Сейчас Нахшкарян находится в Антикоррупционном комитете.

Его задержали в рамках уголовного дела о даче и получении предвыборной взятки.

Ранее Антикоррупционный комитет утверждал, что раскрыл новую схему подкупа избирателей, в которую был вовлечен один из кандидатов в депутаты от оппозиционного блока "Армения".

Комитет опубликовал аудиозаписи, на которых к одному из собеседников обращаются по фамилии Нахшкарян.

Отметим, что Ара Нахшкарян – глава гюмрийского офиса Армянского образовательного и культурного союза, он был кандидатом в депутаты от блока "Армения".