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Июль стал самым смертоносным месяцем для мирных жителей Украины с апреля 2022 года

Джамиля Суджадинова11:35 - Сегодня
Июль стал самым смертоносным месяцем для мирных жителей Украины с апреля 2022 года

Российские удары по территории Украины в июле привели к самым высоким потерям среди гражданского населения за более чем четыре года полномасштабной войны.

Согласно официальным данным украинских властей, за текущий месяц погибли по меньшей мере 377 мирных жителей, еще 2129 человек получили ранения.

По информации правительства Украины, июль стал самым смертоносным месяцем для гражданского населения с апреля 2022 года. Власти связывают рост числа жертв с увеличением интенсивности российских воздушных атак, в ходе которых активно применяются беспилотные летательные аппараты, управляемые авиационные бомбы и баллистические ракеты.

Как отмечается, в течение месяца российские силы неоднократно наносили удары по различным регионам страны, включая Киев. Особую обеспокоенность вызывают атаки с использованием баллистических ракет, которые значительно сложнее перехватывать средствами противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только за последнюю неделю Россия применила около 1700 беспилотников, свыше 1630 управляемых авиационных бомб и более 50 баллистических ракет. По его словам, интенсивность ударов остается крайне высокой, а под обстрелами продолжают находиться как объекты инфраструктуры, так и населенные пункты.

Одним из последних подобных эпизодов стал удар беспилотного летательного аппарата по супермаркету в Чернигове. По данным местных властей, в результате атаки погибли два человека, в том числе 10-летний ребенок.

Еще три человека получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.

Украинские власти продолжают фиксировать последствия новых атак и уточнять информацию о пострадавших и разрушениях.

Источник: CNN

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