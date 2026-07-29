Обещавшую бесплатное пиво в случае гибели Трампа пивоварню лишили лицензии

Регулирующие органы американского штата Висконсин лишили лицензии на работу пивоварню Minocqua Brewing, владелец которой известен негативными высказываниями в отношении президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил телеканал Fox News.

Решение вступает в силу 4 августа. Поводом послужило изъятие на предприятии партии баночного пива, которое, как утверждали власти, было ввезено из другого штата без необходимого разрешения и уплаты налогов.

Владелец пивоварни и известный либеральный активист Кирк Бэнгстад считает, что предполагаемые нарушения налогового законодательства не являются основанием для закрытия его бизнеса и намерен «всеми имеющимися средствами» оспорить это решение. Он уже призвал своих сторонников пожертвовать средства в специальный фонд, чтобы оплатить юридические издержки, которые, по его подсчетам, еще до суда могут составить $100 тыс.

Как сообщает Fox News, в соцсетях этой пивоварни неоднократно публиковались антитрамповские заявления, в которых, в том числе «намекали, что клиентов будут бесплатно угощать пивом в случае убийства Трампа, хотя напрямую его имя не называлось». В частности, в апреле после инцидента со стрельбой в Белом доме пивоварня объявила, что «мы близки к дню бесплатного пива», а также добавила, что участникам «сопротивления нужно поработать над меткостью <...>, чтобы [нам] получить позитивную информационную картину дня».

Источник: ТАСС