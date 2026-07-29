Последствия мощного землетрясения в Японии: Кадры разрушений - ФОТО

Как известно, 13 человек погибли в результате мощного землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего на юго-западе Японии.

Стихийное бедствие также вынудило сотни тысяч жителей покинуть свои дома, а спасательные службы продолжают ликвидировать последствия подземных толчков и оценивать масштаб разрушений.

Землетрясение произошло во вторник в 16:27 по местному времени на острове Кюсю. После основного подземного толчка в регионе была зафиксирована серия афтершоков, что осложнило проведение спасательных работ и вызвало дополнительные опасения среди населения.

Наиболее серьезные разрушения были зафиксированы в префектуре Кумамото. В одном из крупных торговых центров, пользующемся популярностью у жителей и туристов, произошло частичное обрушение второго этажа, в результате чего несколько человек оказались заблокированы внутри здания.

На кадрах, распространенных японской общественной телерадиокомпанией NHK, видны многочисленные последствия стихийного бедствия. В различных районах региона зафиксированы глубокие трещины на автомобильных дорогах и мостах, повреждения объектов инфраструктуры, а также несколько зданий, охваченных огнем. Пожарные расчеты продолжают работы по локализации возгораний и предотвращению их дальнейшего распространения.

Власти организовали масштабную эвакуацию населения из наиболее пострадавших районов.