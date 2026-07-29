 Нетаньяху заявил, что Израиль не будет атаковать Иран без запроса США | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Нетаньяху заявил, что Израиль не будет атаковать Иран без запроса США

First News Media12:10 - Сегодня
Нетаньяху заявил, что Израиль не будет атаковать Иран без запроса США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом проинформировал его, что еврейское государство не будет наносить удары по Ирану по своей инициативе без запроса со стороны Вашингтона.

Об этом со ссылкой на израильские источники сообщило агентство Associated Press.

По данным агентства, Нетаньяху во время разговора с Трампом также подчеркнул, что в случае атаки Ирана на Израиль еврейское государство оставляет за собой право нанесения ответных ударов. Премьер также сообщил американскому лидеру, что Израиль продолжит передавать США новые разведывательные данные по Ирану. Нетаньяху при этом выразил понимание, что Вашингтону в конфликте с Ираном приходится учитывать позиции союзных США арабских стран Ближнего Востока. Он заверил президента США, что Израиль полностью доверяет Вашингтону в иранском вопросе и поддержит любое решение Трампа.

Нетаньяху охарактеризовал вчерашнюю встречу с Трампом как одну из лучших за все время.

«Отличная встреча. Это не просто слова. Состоялся открытый разговор, основанный на взаимной поддержке и понимании общих целей, среди которых — обеспечение того, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Одна из лучших встреч с президентом [Трампом]», — сказал Нетаньяху в видеообращении, опубликованном им в соцсетях. Он отметил, что на переговорах «присутствовала вся его (Трампа) команда», а у сторон «была возможность обменяться идеями, а также скоординировать важные действия для безопасности и будущего Израиля».

Источник: ТАСС

Поделиться:
372

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Баку усилится ветер 

Общество

Названа предварительная причина отравления 14 человек в Загатале - ОБНОВЛЕНО

Общество

В импортированных саженцах обнаружен карантинный вирус - ФОТО

Общество

Граждане 17 стран могут въезжать в Азербайджан без визы

В мире

Умер автор культового саундтрека к фильму «Драйв» Kavinsky - ВИДЕО

Пятнадцать слонов погибли при загадочных обстоятельствах

На Гавайях усилилось извержение вулкана: уровень опасности повышен - ВИДЕО

Зеленский попросил у Трампа «зимний пакет» ракет Patriot

Выбор редактора

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Путин рассказал, как отец Токаева лечился в Омске после ранения в 1945 году

Орнелла Мути и дочь подадут документы на получение гражданства России

Галибаф: В регионе, где Иран не будет продавать нефть, никто не будет ее продавать

В результате удара России по полигону в Украине 10 человек погибли, около 100 человек получили ранения

Последние новости

Названа предварительная причина отравления 14 человек в Загатале - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:15

Умер автор культового саундтрека к фильму «Драйв» Kavinsky - ВИДЕО

Сегодня, 15:12

Пятнадцать слонов погибли при загадочных обстоятельствах

Сегодня, 15:00

На Гавайях усилилось извержение вулкана: уровень опасности повышен - ВИДЕО

Сегодня, 14:52

Пожар на бывшей линии соприкосновения в Агдаме спровоцировал детонацию мин

Сегодня, 14:40

В эти дни в Баку ожидается сильный ветер 

Сегодня, 14:33

Зеленский попросил у Трампа «зимний пакет» ракет Patriot

Сегодня, 14:25

ВБ: ограничение на экспорт молочной продукции в Россию - серьезный риск для Армении

Сегодня, 14:20

В Таджикистане опровергли сообщения о запрете хиджаба

Сегодня, 14:17

В эти дни в Азербайджане ожидаются интенсивные ливни 

Сегодня, 14:12

Встали и вышли: США устроили демарш в отношении Франции в Совбезе ООН

Сегодня, 14:10

ЦАХАЛ уничтожил склад оружия ХАМАС в здании мечети в Газе

Сегодня, 14:00

В Армении возбудили дело против россиянки за чрезмерно эмоциональное видео об армянах - ВИДЕО

Сегодня, 13:51

Стали известны подробности ДТП с автобусом, который врезался в припаркованный грузовик в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:40

Погода на четверг: В Баку усилится ветер 

Сегодня, 13:33

Глава ГМС: Увеличение срока регистрации иностранцев по месту пребывания пока не планируется

Сегодня, 13:25

В Таиланде при подозрительных обстоятельствах пропали брат и сестра из России - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:17

Школьница из Азербайджана создала маркетплейс для семейных фермеров

Сегодня, 13:10

В Telegram отреагировали на уголовное дело против Дурова в России

Сегодня, 13:07

Ереван предупредил: ЕАЭС не должен превратиться во вторую ОДКБ

Сегодня, 12:47
Все новости
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сезонные изменения и погодные условия остаются одними из главных факторов, влияющих на цены на сельскохозяйственную продукцию. Неблагоприятные погодные условия и снижение28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57