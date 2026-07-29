Нетаньяху заявил, что Израиль не будет атаковать Иран без запроса США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом проинформировал его, что еврейское государство не будет наносить удары по Ирану по своей инициативе без запроса со стороны Вашингтона.

Об этом со ссылкой на израильские источники сообщило агентство Associated Press.

По данным агентства, Нетаньяху во время разговора с Трампом также подчеркнул, что в случае атаки Ирана на Израиль еврейское государство оставляет за собой право нанесения ответных ударов. Премьер также сообщил американскому лидеру, что Израиль продолжит передавать США новые разведывательные данные по Ирану. Нетаньяху при этом выразил понимание, что Вашингтону в конфликте с Ираном приходится учитывать позиции союзных США арабских стран Ближнего Востока. Он заверил президента США, что Израиль полностью доверяет Вашингтону в иранском вопросе и поддержит любое решение Трампа.

Нетаньяху охарактеризовал вчерашнюю встречу с Трампом как одну из лучших за все время.

«Отличная встреча. Это не просто слова. Состоялся открытый разговор, основанный на взаимной поддержке и понимании общих целей, среди которых — обеспечение того, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Одна из лучших встреч с президентом [Трампом]», — сказал Нетаньяху в видеообращении, опубликованном им в соцсетях. Он отметил, что на переговорах «присутствовала вся его (Трампа) команда», а у сторон «была возможность обменяться идеями, а также скоординировать важные действия для безопасности и будущего Израиля».

Источник: ТАСС