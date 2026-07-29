В Азербайджане зафиксировали 10-процентный спад въездного потока

За первые 6 месяцев 2026 года со стороны граждан 192 стран в страну был зафиксирован в общей сложности 1 091 865 въезд.

Как сообщает 1news.az, об этом начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов сообщил в рамках медиа-тура на тему «Осведомленность медиа в сфере миграции».

В. Гусейнов отметил, что число приехавших в страну иностранцев сократилось на 10 процентов.

«В первые шесть месяцев 2026 года наблюдалось снижение числа прибывающих в Азербайджан из стран Ближнего Востока, Персидского залива и Южной Азии».

По его словам, снижение зафиксировано в основном по направлениям Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Омана и Индии. На эту тенденцию повлияли происходящие в регионе военные конфликты и геополитические процессы.

«По другим направлениям, включая страны Европы, а также тюркские государства — Казахстан и Узбекистан, наблюдается рост числа прибывающих. Текущие показатели охватывают первые шесть месяцев года. Полагаю, что до конца года статистика может измениться», — подчеркнул начальник ГМС.

Гафар Агаев