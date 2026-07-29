В Государственной миграционной службе ведется работа по внедрению ИИ – глава ведомства

В Государственной миграционной службе Азербайджана (ГМС) ведутся работы по внедрению искусственного интеллекта.

Об этом на медиатуре «Медиаграмотность в сфере миграции» заявил начальник службы Вюсал Гусейнов, сообщает 1news.az.

По его словам, ИИ необходим для оптимизации работы и повышения оперативности услуг. При этом в ведомствах с большими массивами персональных данных ключевое значение имеет безопасность.

В ближайшей перспективе ИИ планируют использовать в онлайн-гидах и кол-центрах, а в долгосрочной - для обработки данных, анализа рисков и прогнозирования.

Гафар Агаев