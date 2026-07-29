Уголовное дело в отношении католикоса Гарегина II и шести архиереев ААЦ направлено в суд

Уголовное дело в отношении католикоса всех армян Гарегина II и шести архиереев Армянской апостольской церкви (ААЦ) направлено в суд, сообщили в Генпрокуратуре Армении.

Согласно данным судебно-информационной системы Datalex, обвиняемыми по делу проходят председатель Верховного духовного совета, католикос всех армян Гарегин II Нерсисян; члены Верховного духовного совета: руководитель отдела внешних отношений и протокола Первопрестольного святого Эчмиадзина архиепископ Натан Оганисян; глава армянской епархии Австралии и Новой Зеландии архиепископ Айказун-Вреж Наджарян; руководитель программы подготовки духовенства и молодежи Первопрестольного святого Эчмиадзина епископ Ваган Ованесян; глава Сюникской епархии епископ Эдгар Акопян; директор административно-хозяйственного отдела Первопрестольного святого Эчмиадзина епископ Нелсон Бабаян; глава Гугаркской епархии епископ Артур Акопян.

Им предъявлены обвинения по части 2 статьи 507 УК Армении «воспрепятствование исполнению вступившего в законную силу судебного акта с использованием служебных полномочий».

Уголовное дело связано с освобождением епископа Геворга Сарояна от должности главы Масиацотнской епархии ААЦ. Согласно обвинительному заключению, 15 января 2026 года Сароян обратился в суд с требованием признать недействительным распоряжение католикоса Гарегина II от 10 января о его освобождении и восстановить его в должности.

16 января суд общей юрисдикции Армавирской области принял иск к производству и удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах. Армянской апостольской церкви и другим лицам было предписано до вынесения окончательного решения не препятствовать Сарояну исполнять обязанности главы епархии, в том числе распоряжаться ее финансовыми средствами и проводить финансовые операции.

На основании судебного акта было возбуждено исполнительное производство. По данным Datalex, 19 января соответствующие документы были вручены Первопрестольному святому Эчмиадзину через архиепископа Натана Оганисяна.

Впоследствии Верховный духовный совет предложил католикосу лишить Геворга Сарояна духовного сана, после чего Гарегин II принял соответствующее решение. По версии обвинения, таким образом было воспрепятствовано исполнению вступившего в законную силу судебного акта.

Источник: Новости-Армения