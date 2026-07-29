Ереван не рассматривает иранский газ как альтернативу российскому

Ереван не рассматривает иранский газ в качестве альтернативы российскому, заявил журналистам министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян.

У чиновника поинтересовались по поводу договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита в Иран. Тегеран ранее предложил Еревану проект по расширению поставок газа.

По словам Худатяна, у ИРИ есть потребности в еще больших поставках электроэнергии из Армении, и в рамках формулы "газ в обмен на электроэнергию" обе страны намерены расширить сотрудничество.

На вопрос, ищет ли армянская сторона альтернативу российскому газу, опасаясь повышения цен на "голубое топливо" из РФ, министр ответил отрицательно.

"Никакой обеспокоенности нет. Есть рабочий процесс (с Ираном – ред.), и в рамках этого процесса мы уже долгие годы развиваем сотрудничество. Мы увидели потенциал расширения, и сейчас договорились нарастить масштабы", – заверил он.

Отметим, что из Ирана в Армению ежегодно поставляется более 400 млн кубометров газа (в 2025 году – 477 млн) для работы ряда армянских тепловых электростанций. Газ для остальных потребителей в Армению поступает из России в объеме более 2,2 млрд кубометров в год (в 2025 году – 2 млрд 230 млн).

Источник: Sputnik Армения