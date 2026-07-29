Ереван предупредил: ЕАЭС не должен превратиться во вторую ОДКБ

Армения заинтересована в бесперебойной работе механизмов Евразийского экономического союза.

Об этом заявил министр экономики Армении Геворк Папоян, комментируя телефонный разговор премьера Никола Пашиняна с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что проблемы, возникшие в армяно-российских экономических отношениях, стали предметом телефонного разговора Пашиняна и Путина.

Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на российский рынок противоречат армяно-российским договорно-правовым рамкам и нормам Евразийского экономического союза, и попросил принять меры для урегулирования этих проблем.

По словам армянского министра, законодательство ЕАЭС предполагает, что все страны-участницы обязаны обеспечить беспрепятственное передвижение товаров, услуг и рабочей силы.

«Если не обеспечивается, то принципы ЕАЭС и законодательство не работают. Мы, как полноправный член ЕАЭС, обеспокоены судьбой организации, и хотим, чтобы она работала, а не была как ОДКБ», — отметил он.

Следовательно, когда Ереван обсуждает этот вопрос с российской стороной, то, в первую очередь, это разговор о работе принципов ЕАЭС.

«Неработающие принципы — это проблема не только Армении. Следовательно, мы относимся к этой организации, как к нашей организации, и не можем занимать нейтральную или пассивную позицию по отношению к любому неработающему механизму», — сказал министр.

Говоря о качестве, Папоян отметил, что та продукция, которая продается в Объединенных Арабских Эмиратах, на рынке Евросоюза, в Китае, не может не продаваться в России.

9 мая президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Еревану следует как можно скорее определиться по вопросу участия в ЕС или ЕАЭС, допустив возможность «интеллигентного развода». По его словам, можно было бы провести референдум по этому вопросу.

В свою очередь премьер-министр Никол Пашинян 11 мая заявил журналистам, что Армения остается полноценным членом ЕАЭС, а проведение референдума возможно лишь при возникновении «объективной необходимости». После этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что в Армении ведется какая-то работа по переходу на стандарты ЕС, и если страна начнет править технические регламенты, то «это создаст уже определенные угрозы для ЕАЭС».

На состоявшемся 29 мая в Астане саммите ЕАЭС лидеры стран-членов этого объединения выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, говорилось о необходимости как можно скорее провести в Армении референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС. Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита ЕАЭС в Астане заявил, что Армения при выходе из ЕАЭС может потерять 14% ВВП.

Согласно статданным, Армения потеряет почти 40% товарооборота в случае выхода из Евразийского экономического союза.

Источник: Sputnik Армения