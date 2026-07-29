В Telegram отреагировали на уголовное дело против Дурова в России

Аккаунт пресс-службы Telegram в соцсети X опубликовал фотографию основателя мессенджера Павла Дурова, на которой он показывает средний палец.

Пост был опубликован после новостей о том, что ФСБ заочно предъявила господину Дурову обвинение по уголовному делу о содействии террористической деятельности и намерена объявить его в международный розыск.

По версии ФСБ, Telegram не удаляет «многочисленные каналы, чаты и боты», которые используют спецслужбы Украины, а также террористические и экстремистские организации для подготовки «массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности».

Источник: Коммерсант