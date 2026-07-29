Стали известны подробности ДТП с автобусом, который врезался в припаркованный грузовик в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Стало известно, что автобус маршрута №107, попавший сегодня утром в аварию, является собственностью компании Çinar Trans.

В беседе с Oxu.az руководитель компании Исмайыл Гусейнов сообщил, что дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось в тот момент, когда автобус еще не приступил к обслуживанию маршрута.

«ДТП произошло в момент, когда водитель покинул гараж и следовал к месту начала работы. Он не обратил внимания на грузовой автомобиль, стоявший справа по ходу движения, а когда обнаружил его - предотвратить столкновение было уже невозможно. Речь идет об автобусе, обслуживающем маршрут №107. На момент аварии в салоне, помимо водителя, пассажиров не было. Никто не пострадал. Транспортному средству причинен исключительно материальный урон. После инцидента водитель своим ходом перегнал автобус обратно в гараж. Благодаря тому, что двигатель размещен в задней части машины, значительных технических неисправностей удалось избежать. Повреждения затронули лишь верхнюю часть кузова и лобовое стекло», - пояснил он.

10:20

Сегодня утром на территории посёлка Бузовна Хазарского района столкнулись маршрутный автобус и грузовой автомобиль.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, крупногабаритный автобус, следовавший по маршруту № 107, врезался сзади в двигавшийся в попутном направлении грузовик.

В результате ДТП автобус получил серьёзные повреждения. Сообщается, что в момент аварии в салоне пассажиров не было.

По факту происшествия проводится расследование.