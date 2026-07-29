Школьница из Азербайджана создала маркетплейс для семейных фермеров

Во многих странах именно небольшие семейные фермерские хозяйства обеспечивают жителей натуральной и качественной сельскохозяйственной продукцией.

Однако, несмотря на высокий спрос на экологически чистые продукты, тысячи производителей продолжают сталкиваться с одной и той же проблемой, а именно - отсутствием доступа к широкому рынку сбыта. В условиях стремительной цифровизации крупные агрохолдинги активно используют современные технологии, маркетинг и онлайн-площадки для продвижения своей продукции, тогда как небольшие фермерские хозяйства зачастую остаются практически незаметными для потенциальных покупателей.

Так как многие из них не располагают финансовыми возможностями для рекламы, не имеют собственных интернет-магазинов и вынуждены продавать продукцию исключительно на местных рынках или постоянным клиентам, что существенно ограничивает развитие их бизнеса.

Так или иначе, эта проблема актуальна и для Азербайджана. Во многих регионах страны семейные фермерские хозяйства производят натуральный мед, молочные продукты, мясо, яйца, овощи и другую продукцию высокого качества, однако далеко не всегда могут найти достаточное количество покупателей. В результате часть фермеров сталкивается с финансовыми трудностями, несмотря на высокий уровень своей продукции. Вместе с этим, жители крупных городов также зачастую не знают, где можно приобрести товары напрямую у производителей, переплачивая посредникам или вовсе не имея доступа к местным фермерским продуктам.

Именно эту проблему решила попытаться изменить 14-летняя школьница Лейла Гейдарова, создавшая социальный интернет-проект KendMart -платформу, объединяющую небольшие семейные фермерские хозяйства Азербайджана с потенциальными покупателями.

Несмотря на юный возраст, создательница проекта поставила перед собой вполне конкретную задачу, пожелав помочь небольшим фермерским хозяйствам решить одну из самых распространенных проблем современного сельского бизнеса в виде отсутствия эффективных каналов для поиска клиентов и продвижения собственной продукции.

Стоит отметить, что идея создания платформы возникла у Лейлы после участия в международной климатической олимпиаде Climate Science Olympiad. Успешно дойдя до полуфинала соревнований и будучи удостоенной золотой медали, по ее словам, именно подготовка к олимпиаде заставила ее глубже изучить вопросы изменения климата, устойчивого развития и роли сельского хозяйства в сохранении окружающей среды.

Однако окончательно концепция проекта сформировалась уже после поездок по различным регионам Азербайджана. Во время путешествий вместе с родителями Лейла познакомилась с большим количеством местных фермеров и смогла увидеть их работу своими глазами.

Главной задачей KendMart является создание прямой связи между производителями и потребителями без сложных посреднических схем. По замыслу разработчика, это позволит не только увеличить доходы фермеров, но и сделать натуральную продукцию более доступной для жителей страны.

Сегодня платформа уже функционирует и открыта для пользователей. Для работы с сервисом необходимо пройти простую регистрацию. После этого пользователь может выбрать один из двух типов аккаунта - «фермер» или «покупатель».

Если регистрируется фермер, ему предоставляется возможность самостоятельно создать страницу своего хозяйства. На платформе можно разместить информацию о продукции, указать контактный номер телефона, адрес, а также добавить описание товаров, которые предлагаются покупателям.

Покупатели, в свою очередь, получают доступ к общей базе фермерских хозяйств. На главной странице сайта представлен каталог производителей с указанием регионов, перечня продукции и контактной информации. После регистрации пользователь может просматривать предложения, выбирать интересующие товары, получать контакты производителя и связываться с ним напрямую. Так, на сегодняшний день на платформе уже представлены реальные фермерские хозяйства из различных районов Азербайджана.

Жители Лянкярана предлагают покупателям натуральный мед, фермеры из Имишлинского района реализуют яйца и творог, хозяйства Саатлинского района продают домашнюю птицу, а производители из Сабирабадского района предлагают мясную продукцию. География проекта постепенно расширяется, и количество участников продолжает увеличиваться.

В настоящее время на платформе зарегистрированы 134 пользователя, а к проекту уже присоединились 19 фермеров, размещающих свою продукцию.

Создательница KendMart отмечает, что небольшие семейные хозяйства зачастую производят продукцию высокого качества, однако значительно уступают крупным предприятиям в вопросах рекламы и продвижения.

«У небольших фермеров практически нет возможности вкладывать средства в рекламу. Из-за этого многие люди просто не знают об их существовании. Наша платформа помогает рассказать о них большему количеству покупателей и способствует развитию их бизнеса», — говорит Лейла.

При этом KendMart задумывался не только как торговая площадка.

Важной частью проекта стала экологическая составляющая, ведь после участия в международной климатической олимпиаде Лейла начала активно изучать вопросы устойчивого развития, рационального потребления и влияния сельского хозяйства на окружающую среду. Полученные знания она решила использовать при создании собственного проекта.

По мнению школьницы, поддержка местных производителей напрямую связана с заботой об экологии.

Небольшие семейные хозяйства зачастую применяют более традиционные методы ведения сельского хозяйства, уделяют больше внимания качеству продукции и бережнее относятся к природным ресурсам по сравнению с крупным промышленным производством. Именно поэтому поддержка таких фермеров способствует развитию устойчивого сельского хозяйства.

Создательница проекта надеется, что пользователи будут воспринимать каждую покупку у местного производителя не только как приобретение качественных продуктов, но и как вклад в развитие сельских территорий и сохранение окружающей среды.

«Мне очень хочется, чтобы люди понимали - покупая продукцию у местного фермера, они помогают конкретной семье развивать свое хозяйство и одновременно поддерживают более устойчивую модель производства продуктов питания»,- отмечает она.

Несмотря на то что проект начал работу совсем недавно, у его автора уже есть планы по дальнейшему развитию платформы.

В перспективе Лейла намерена внедрить поиск фермеров по регионам Азербайджана, расширить перечень товарных категорий, добавить больше образовательных материалов об устойчивом сельском хозяйстве и изменении климата, а также разработать полноценное мобильное приложение, которое сделает использование сервиса еще более удобным.

По ее мнению, цифровые технологии способны значительно облегчить жизнь небольшим производителям и предоставить им возможности, которыми раньше обладали преимущественно крупные компании.

Таким образом, хоть пока платформа находится на начальном этапе своего развития, однако уже сегодня она помогает фермерам из разных регионов Азербайджана находить покупателей напрямую, а потребителям же получать доступ к натуральной продукции без посредников.

И если проект продолжит расширяться и привлекать новых участников, то KendMart может стать как полезным цифровым сервисом для сельскохозяйственного сектора, так и примером того, как инициативы молодых людей способны вносить реальный вклад в решение общественно значимых задач.

Ознакомиться с платформой, узнать больше о представленных фермерских хозяйствах и поддержать местных производителей можно на официальном сайте KendMart.