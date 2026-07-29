Глава ГМС: Увеличение срока регистрации иностранцев по месту пребывания пока не планируется

Увеличение 15-дневного срока регистрации иностранцев по месту пребывания в Азербайджане в настоящее время не обсуждается.

Об этом на медиатуре «Медиаграмотность в сфере миграции» заявил начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Вюсал Гусейнов, передает 1news.az.

Он напомнил, что ранее этот срок последовательно увеличивали с 3 до 10, а затем в 2019 году — до 15 дней, что существенно сократило число нарушений. При определении периода учитываются средняя продолжительность пребывания, вопросы национальной безопасности и предотвращение нелегальной миграции.

По словам главы ведомства, ключевой задачей является не наложение штрафов, а своевременное информирование прибывающих, для чего соответствующая информация размещается в аэропортах, на границах, терминалах и в онлайн-ресурсах.

Гафар Агаев