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Иран заявил о недопустимости судоходства в Ормузе без разрешения Тегерана

First News Media16:00 - Сегодня
Иран заявил о недопустимости судоходства в Ормузе без разрешения Тегерана

Иран контролирует Ормузский пролив, и никакие передвижения по нему невозможны без разрешения иранских военных.

Об этом заявил начальник штаба армии исламской республики Хабиболла Сайяри.

"Никакие передвижения в Ормузском проливе не будут осуществляться без разрешения армии Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР)", - приводят слова Сайяри иранские СМИ.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. После этого американские военные провели несколько серий ударов по территории исламской республики. Центральное командование ВС США утверждало, что эти действия стали ответом на действия Тегерана против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив.

В ответ Иран нанес удары по американским базам в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

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