На юге Турции горят леса: огонь охватил провинцию Мугла

Крупный лесной пожар вспыхнул в провинции Мугла на юге Турции.

Его тушением занимаются 5 самолетов, 11 вертолетов, 40 единиц наземной техники и 260 пожарных, сообщил телеканал TRT Haber.

Возгорание возникло утром в среду в районе Сейдикемер на сельскохозяйственных угодьях, под воздействием сильного ветра огонь перекинулся на лесной массив. Местные власти в целях безопасности эвакуировали жителей некоторых домов. Из-за сильного дыма и угрозы распространения огня для движения закрыта трасса Фетхие — Анталья, сообщает телеканал.

Природные пожары вторые сутки тушат в соседней с Муглой провинции Анталья, в частности в уездах Каш и Демре. Угрозы туристическим районам пока нет, отмечают власти провинций.

Глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы призвал сограждан проявлять максимальную осторожность в связи с пожарами, которые могут возникнуть из-за сильного ветра на этой неделе. Скорость распространения огня может достигать 80 км/ч. «Министерство круглосуточно сохраняет бдительность, используя 14 БПЛА, 776 наблюдательных вышек для обнаружения пожаров и 28 тыс. персонала. Однако никакие технологии, никакая команда и никакие ресурсы не могут быть такими эффективными, как внимание и чуткость, проявляемые нашими гражданами», — написал он в X.

В июле — августе жаркая погода в Турции нередко приводит к природным пожарам. По официальным данным, в 2025 году в республике произошло свыше 3,2 тыс. природных пожаров, в результате которых полностью или частично сгорело свыше 81 тыс. га леса.