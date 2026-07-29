Военным США могут запретить телефоны

Некоторым американским военным на Ближнем Востоке могут приказать сдать мобильные телефоны из-за опасений, что публикация снятых на них видео в соцсетях поможет Ирану эффективнее наводить удары по объектам США.

Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, адмирал ВМС США Брэд Купер обратился к военным в письме, в котором говорится о рисках публикации подобной информации. Иран может использовать видео и изображения из соцсетей, чтобы оценивать эффективность своих атак в режиме реального времени, указано в тексте. По словам Купера, публикация таких данных может "стоить жизни американским военным и гражданским" в странах Персидского залива. Купер призвал военных "уделять больше внимания безопасности операций", но не прописал конкретных мер.

Источники Reuters сообщили, что некоторым военным США в Иордании было приказано сдать телефоны в ближайшие дни. Один из собеседников агентства сообщил, что эта мера может быть применена и в других странах региона.

Как отмечает агентство, ранее в этом месяце в интернет попало видео, на котором американские солдаты бегут в укрытие после удара Ирана по авиабазе в Иордании. Видео было снято одним из военных при помощи умных очков компании Meta.