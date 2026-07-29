Генпрокуратура Армении требует конфисковать у Царукяна $290 млн

Генеральная прокуратура требует конфискации у предпринимателя и лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна и связанных с ним лиц 105,9 млрд драмов (около $290 млн), 75 объектов недвижимости и другого имущества.

Об этом сообщил начальник управления Генеральной прокуратуры по делам о конфискации имущества незаконного происхождения Корюн Серобян в интервью Общественному телевидению.

"У Гагика Царукяна и связанных с ним лиц требуется конфисковать 75 объектов недвижимости, в том числе 52 квартиры в районе Нор Норк и 5 квартир на улице Абовяна, 11 квартир в Котайкской области. Требуется конфисковать рыночную стоимость 10 объектов недвижимости и 42 транспортных средств, долевое участие в 38 юридических лицах, включая ООО "Концерн "Мульти Групп", ООО "Мульти Автотранс", ООО "Клуб "Онира" и другие юридические лица. Также представлено отдельное денежное требование на 105,9 млрд драмов", - сказал он, передает news.am.

Гагик Царукян был арестован 7 июля на два месяца. Он обвиняется в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. В отношении политика также заведено дело о незаконной охоте на диких животных. На сегодняшний день около 70 компаний, связанных с Царукяном, опечатаны и простаивают, а сотрудники практически ежедневно проводят акции с требованием возобновить работу закрытых предприятий.