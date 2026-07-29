Пожар на бывшей линии соприкосновения в Агдаме спровоцировал детонацию мин

Пожары, начавшиеся на открытой местности на территории Агдамского района, сегодня распространились в направлении сёл Сайбалы и Багбанлар.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, к ликвидации огня привлечены техника и личный состав подразделений пожарной охраны Агдамского и Агджабединского районов.

Кроме того, в районе возгорания в направлении села Марзили слышны серии взрывов.

Предполагается, что взрывы происходят из-за распространения огня на заминированные территории вдоль бывшей линии соприкосновения.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара. Пламя, охватившее кустарники и зелёные насаждения, наносит ущерб деревьям и растительности.